Pandemia kontra tramwaj na Gocław. Opóźnia się projektowanie nowej linii

Pod koniec października miał być gotowy kompletny projekt trasy tramwajowej na Gocław. Ale prace przedłużają się. Tramwajarze przekonują, że wykonawca wywiązał się z wielu zadań, a opóźnienie pozostałych to skutek obostrzeń wynikających z pandemii.

Linia na Gocław to najważniejsza, obok trasy do Wilanowa, inwestycja prowadzona przez Tramwaje Warszawskie. W drugiej połowie stycznia miejska spółka podpisała umowę z firmą Progreg, która za niespełna sześć milionów złotych zobowiązała się do opracowania szczegółowego projektu. Miał być gotowy w ciągu dziewięciu miesięcy. Terminu nie udało się dotrzymać.

Tramwaj w alei Waszyngtona tvnwarszawa.pl

Działkowicze nie wpuszczają

- Na Saskiej Kępie wykonawca na nasze zlecenie prowadzi badania geotechniczne. Wykonujemy między innymi odwierty i inwentaryzację zieleni. Prace są w takim stadium, że możemy planować, że będziemy gotowi z dokumentacją do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w pierwszej połowie przyszłego roku. Niestety przez pandemię koronawirusa wszystko jest trudniejsze ze względu na potrzebę zachowania bezpiecznych kontaktów z właścicielami działek, którzy muszą nas wpuszczać na swój teren. Czasem w ogóle nie jesteśmy wpuszczani - wyjaśnia przyczyny opóźnienia Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Chodzi o pas działek wzdłuż Kanału Wystawowego, które wchłonie inwestycja. Projektanci muszą zbadać grunt i zinwentaryzować zieleń. Wymaga to fizycznej obecności na działce, co nie zawsze jest możliwe. Na tym problemy się nie kończą.

- Zdecydowanie więcej czasu zajmuje uzyskiwanie pisemnych pozwoleń. Koronawirus dotknął również kluczowe osoby wraz z rodzinami, odpowiedzialne za projekt w Tramwajach Warszawskich. Mimo że naszym pracownikom odpowiedzialnym za inwestycje udało się zapewnić możliwość pracy zdalnej, to nie zawsze to wszystko tak działa w przypadku kontaktów z innymi instytucjami czy firmami – dodaje Dutkiewcz, a jako przykład podaje niedziałające archiwa z dokumentami potrzebnymi do różnych prac.

Nowy termin: luty 2021

Rzecznik spółki podkreśla, że umowa z Progregiem obejmuje kilkadziesiąt zadań: od dokumentacji projektowej przez pozyskiwanie odpowiednich zgód aż po nadzór autorski nad realizacją robót. I wylicza, co zrobiono.

- Wykonano już i odebrano geometrię trasy wraz z jej niweletą stanowiącą część dokumentacji budowlanej. Ten rodzaj dokumentacji określa dokładny przebieg torów, a także pozostałe elementy trasy. Wykonawca przygotował też komplet map do celów projektowych. Aktualnie trwają prace związane z pozostałymi częściami projektów budowlanych w tym: pozyskanie warunków technicznych od gestorów sieci (energetycznych, wodociągowych, gazowych czy ciepłociągów), badania geotechniczne oraz inwentaryzacja zieleni. Deklarowany przez wykonawcę termin ich ukończenia i przekazania do zamawiającego to luty 2021 roku.

Tu tramwaj będzie odbijał na Gocław tvnwarszawa.pl

Czy znajdą pieniądze?

Niewiadomą pozostaje natomiast termin realizacji robót budowlanych. W sierpniu informowaliśmy, że ratusz już w ubiegłym roku wnioskował do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o przesunięcie unijnego dofinansowania w wysokości 62-milionów złotych na inną inwestycję - 130 autobusów elektrycznych. Chodziło o to, żeby nie stracić przyznanych pieniędzy w sytuacji, gdy w ich rozliczenie do 2023, jak pierwotnie planowano, stało się nierealne. Urząd miasta zapewniał przy tym, że nie oznacza to rezygnacji z inwestycji tramwajowej, a pieniądze na nią postara się zdobyć w kolejnej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027. Gwarancji na pozyskanie funduszy w nowym rozdaniu jednak nie ma. Wobec gospodarczego załamania na skutek pandemii, które nie omija również Warszawy, trudne może być wyłożenie gotówki z miejskiej kasy.

Pewne jest, że zwolni tempo wymiany taboru na niskopodłogowy, bo część wspomnianego dofinansowania miała być przeznaczona na zakup nowych tramwajów.

Pociechą dla skarbnika ratusza i wyczekujących tramwaju mieszkańców Gocławia była natomiast zmiana przepisów, która nastąpiła w połowie roku. Znowelizowana ustawa o transporcie kolejowym umożliwia budowę linii tramwajowej na podstawie specustawy drogowej, która pozwala na szybkie przejmowanie spornych gruntów pod inwestycję i wypłacanie odszkodowań już po realizacji. W praktyce oznacza to, że tramwajarze nie będą musieli budować zbędnej drogi wzdłuż torów na odcinku od alei Stanów Zjednoczonych do ulicy Bora-Komorowskiego. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych szacował, że pozwoli do zaoszczędzić około 50 milionów złotych.

Trasa linii na Gocław Tramwaje Warszawskie

Autor:Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl