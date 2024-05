3 września 2023 tramwaje wróciły na ulicę Puławską. Ważny odcinek arterii łączący Śródmieście z Mokotowem, od placu Zbawiciela do Madalińskiego, był zamknięty przez rok z powodu budowy linii do Wilanowa. Odetchnęli pasażerowie, ale także kierowcy, bo przywrócono do użytku również ulicę w obu kierunkach. Na terenie wokół, poza drogą i torowiskiem, wciąż toczyły się prace budowlane. Wówczas przyjęto to ze zrozumieniem, bo priorytetem było udrożnienie ruchu. "Kosmetyka" potem. Ale trudno zrozumieć, dlaczego dziewięć miesięcy od tego momentu Puławska u wylotu Goworka nadal wygląda jak opuszczony plac budowy.