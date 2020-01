Trocka w korku po budowie metra. Radna: kiedy powstanie Nowotrocka?

Dziś kierowcy jadący z Bródna i Białołęki przeciskają się wąską Gilarską, a biegnąca równolegle do planowanej ulicy Trocka stoi w korku , bo kierowcy chcą się dostać do ostatniej stacji świeżo rozbudowanej linii metra.

Przetarg na projekt

O to, na jakim etapie jest postępowanie, zapytała za pośrednictwem interpelacji miejska radna Iwona Wujastyk. Odpowiedział wiceprezydent Robert Soszyński. Według przekazanych informacji, we wrześniu do urzędników dotarła koncepcja projektu. "Wykonawca opracuje projekt budowlany inwestycji wyłącznie dla przekroju jednojezdniowego z uwzględnieniem dobudowy do zachodniej strony ulicy drugiej jezdni lub torowiska" - odpisał Soszyński.