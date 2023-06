"Mówią o dobrych stronach polskiej historii". Otwarcie wystawy i budynku Muzeum Historii Polski we wrześniu

czytaj dalej

W niedzielę przed południem z Lotniska Chopina odleciał do Pretorii samolot z członkami delegacji prezydenta Republiki Południowej Afryki. Maszyna przyleciała do Warszawy w czwartek. - Członkowie delegacji mieli ze sobą broń, ale nie mieli pozwolenia na jej wwóz do Polski - informowała rzeczniczka prasowa Straży Granicznej.