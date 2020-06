Kaznowska: tegoroczna subwencja oświatowa jest niedoszacowana

Według wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej subwencja oświatowa dla Warszawy zwiększyła się w tym roku o 214 milionów złotych, jednak jej wzrost jest niewspółmierny do wydatków na edukację.

Wydatki wzrosły o 400 milionów złotych

- To, co dzieje się z finansami oświaty, pokazuje, że zmierza ona ku przepaści. Luka oświatowa, czyli kwota zawarta w subwencji względem wydatków, jest z roku na rok coraz większa. Na przełomie ostatnich pięciu lat polskie samorządy musiały dopłacić do edukacji aż 9 miliardów złotych – mówiła Kaznowska.