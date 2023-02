Kazimierz Marcinkiewicz skazany za niepłacenie alimentów byłej żonie

Prokuratura: przez prawie rok uchylał się

O wyrok pytaliśmy w sądzie. Potwierdzono, że zapadł, ale nie ujawniono jego treści: "19 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie wydał wyrok w sprawie o sygn. V K 3036/22. Postępowanie znajduje się na etapie doręczenia odpisu wyroku stronom, co nie pozwala aktualnie na udzielenie informacji co do treści orzeczenia" - odpisał wydział prasowy Sądu Okręgowego w Warszawie.

Marcinkiewicz komentuje: to nagonka Ziobry

Pierwszy o wyroku nakazowym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy napisał w czwartek portal tvp.info. - Nic na ten temat nie wiem, żadne informacje z sądu do mnie nie dotarły - skomentował w rozmowie z Onetem Kazimierz Marcinkiewicz. Wyrok nazwał "kapturowym". - To jest dokładnie to samo, co do tej pory. To nagonka Zbigniewa Ziobry na mnie, to jest zemsta polityczna na mnie. Ziobro mnie ściga, gdzie tylko może i w tym wypadku to jest dokładnie to samo.