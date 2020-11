Polska Babcia z zarzutem naruszenia nietykalności policjanta. Miała uderzyć go torebką

Katarzyna Augustynek nie ustępowała. Pomiędzy nią a policjantami wywiązała się dyskusja. Kobieta próbowała dowiedzieć się, dlaczego inne osoby są przepuszczane, a jej policjanci zagrodzili drogę. Kiedy próbowała iść w stronę Starego Miasta, policjanci zagrodzili jej drogę i zażądali podania danych osobowych. Kobieta odmówiła. Doszło do przepychanek, policjanci siłą wsadzili ją do radiowozu. Jak relacjonuje oko.press, Augustynek została przewieziona na komendę przy ulicy Wilczej.

Zarzut naruszenia nietykalności funkcjonariusza

O komentarz do sprawy poprosiliśmy rzecznika Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Śródmieście. Jak przekazał nam Robert Szumiata, przed interwencją kobieta miała podejść do kordonu policji. - Policjanci poinformowali panią, że nie ma przejścia. W momencie, kiedy chcieliśmy ją wylegitymować, powiedziała, że nie ma dowodu osobistego. Oczywiście miała do tego prawo, bo nie jest to obowiązkowe - powiedział Szumiata.