KAS rozbiła grupę przestępczą. Sześć osób zatrzymanych

W połowie kwietnia - jak co roku - rozpoczyna się wędrówka nurogęsi z Łazienek Królewskich w stronę Wisły, do Portu Czerniakowskiego. Trasę matek z pisklakami zabezpieczają pracownicy Zarządu Zieleni. I przestrzegają spacerowiczów, by zachowali szczególną ostrożność - maluchy może spłoszyć każdy niepokojący sygnał. Ostrożni muszą być szczególnie kierowcy.