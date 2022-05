Od czerwca zmiany w Karcie Warszawiaka/Warszawianki

Co się zmieni? Do uzyskania Karty Warszawianki czy Warszawiaka przez osobę zameldowaną w Warszawie nie będzie już wymagane potwierdzenie rozliczenia podatku dochodowego w stolicy.

Uprawnienia, jak informują urzędnicy, zostaną wgrane na Spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską lub inny akceptowany przez Zarząd Transportu Miejskiego nośnik, na podstawie stałego adresu zameldowania w Warszawie. Pasażerowie nie będą musieli przedkładać żadnych dodatkowych dokumentów. E-hologram będzie ważny do końca roku, a nie jak to jest teraz, do 30 września czyli będzie więcej czasu na jego przedłużenie na przykład w biletomacie.