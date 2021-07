W stolicy powstanie Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności

Jak zapowiadają urzędnicy, Warszawska Karta Osób Doświadczających Bezdomności będzie zbiorem podstawowych praw osób zmuszonych do życia na ulicy, a miasto zobowiąże się do ich przestrzegania. Dokument będzie dotyczył m.in. prawa do godnego tymczasowego schronienia, podejmowania czynności niezbędnych do przetrwania, korzystania z przestrzeni publicznej oraz do swobodnego poruszania się w niej, a także korzystania z publicznie dostępnych urządzeń sanitarnych i prawa do usług ratujących życie. Karta zapewni również osobom doświadczającym bezdomności fundamentalne prawa obywatelskie, tj. prawo do udziału w wyborach czy prawo do posiadania adresu korespondencyjnego.