Karpiński zawieszony w pełnieniu obowiązków sekretarza Warszawy

Włodzimierz Karpiński został zawieszony w pełnieniu obowiązków sekretarza Warszawy, napisał w środę rano w mediach społecznościowych prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. We wtorek późnym wieczorem sąd w Katowicach zadecydował o tymczasowym areszcie dla byłego ministra. Do korupcji, którą prokuratura zarzuca Karpińskiemu, miało dochodzić od kwietnia 2020 roku do grudnia 2022, gdy pełnił funkcje prezesa zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie, a następnie sekretarza stolicy.

We wtorek późnym wieczorem sąd w Katowicach zadecydował, że Karpiński trafi do aresztu na trzy miesiące . Wniosek o areszt ma związek z zarzutem dotyczącym żądania i przyjęcia korzyści majątkowej. Informację przekazała Prokuratura Krajowa. Prokuratura argumentowała swój wniosek o areszt między innymi wysokim - w ocenie śledczych - prawdopodobieństwem popełnienia zarzucanego czynu oraz koniecznością zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.

Śledztwo w sprawie korupcji

Pełnomocnik zapowiada zażalenie na tymczasowe aresztowanie

Adwokat wyraził nadzieję, że sąd odwoławczy zweryfikuje decyzję sądu pierwszej instancji. - Jeżeli ona się ostanie, to przyjmiemy to z pokorą, a pan podejrzany Włodzimierz Karpiński dzielnie będzie się dalej ustosunkowywał do tego, czego oczekuje od niego prokuratura. Jest to jakiś okres w życiu, który trzeba przeżyć; okres minie, więc z pogodą ducha będziemy do tego podchodzić - powiedział Królikowski.