Stworzył tablice ku czci ofiar ulicznych egzekucji. Jego pracownia i kolekcja rzeźb trafiły w ręce miasta

Zbiór dzieł wybitnego warszawskiego rzeźbiarza Karola Tchorka został przekazany na rzecz miasta. Kolekcja zawiera między innymi rzeźby, rysunki, zdjęcia oraz wyposażenie śródmiejskiej pracowni artysty. Do jego najbardziej rozpoznawalnych prac należą tablice upamiętniające ofiary ulicznych egzekucji dokonywanych przez Niemców w czasie II wojny światowej.

"Wśród przekazanych miastu przedmiotów, znalazł się, między innymi wpisany do rejestru zabytków 'Zbiór prac rzeźbiarskich i rysunków Karola Tchorka', dokumentacja archiwalna związana z życiem i działalnością zmarłego w 1985 roku artysty oraz elementy wyposażenia pracowni, którą po wojnie zaaranżował w odbudowanym przez siebie lokalu, znajdującym się w oficynie śródmiejskiej kamienicy" - informują pracownicy Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Jedna z najdłużej działających warszawskich pracowni

Jego pracownia znajduje się w oficynie (ul. Smolna 6) należącej do miejskiego zasobu lokali użytkowych. Została utworzona na początku lat 50. XX wieku i jest jedną z najdłużej, nieprzerwanie działających stołecznych pracowni artystycznych.

Historyczne miejsce

Śródmiejski lokal został uznany za Warszawską Historyczną Pracownię Artystyczną. Oznacza to, że urzędnicy objęli go ochroną, dzięki której zachowa on nadal swoją kulturalną funkcję.