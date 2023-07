Zabił matkę, jej ciało poćwiartował i wrzucił do Wisły. Wyrok

Karl P., oskarżony o makabryczne zabójstwo matki, usłyszał we wtorek wyrok. Sąd skazał go na 25 lat więzienia.

Nieprawomocny wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Oskarżony był na sali rozpraw. Sąd skazał go na 25 lat pozbawienia wolności. O prawo do warunkowego zwolnienia będzie mógł ubiegać się po 20 latach więzienia.

"Podejrzany rozczłonkował ciało swojej matki"

Ściągnięto z USA, proces odbył się w Polsce

Proces ruszył pod koniec grudnia. Na pytanie sądu, czy przyznaje się do popełnienia zarzucanego czynu, oskarżony odpowiedział, że "stosunkowo". - Jeśli dostanę ofertę do negocjacji co do przyznania się, mogę się przyznać - mówił w sądzie.