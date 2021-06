Reanimacja karetek. Z pogotowia trafiły do szpitali i straży pożarnej

Rekordowe zakupy

Podaje również, że stołeczne ambulanse wyjeżdżają do pacjentów około 3,2 miliona razy rocznie, co daje średnio prawie sześć wyjazdów na jeden ambulans w ciągu doby. - To oznacza, że karetki są bardziej eksploatowane niż jeszcze kilka lat temu i częściej ulegają uszkodzeniu. Poza tym Warszawa się rozrasta. Władze stolicy szacują, że w ciągu najbliższych lat w stolicy przybędzie nawet 250 tysięcy osób. Cieszy nas, że już co trzeci ambulans, który jeździ po ulicach Warszawy ma od dwóch do dziewięciu miesięcy. To plasuje nas w czołówce najnowocześniejszych stacji pogotowia ratunkowego w tej części Europy - twierdzi rzecznik.