Karetka grzęźnie w błocie. Droga pożarowa zastawiona słupkami i samochodami

Policjanci z warszawskich Bielan zatrzymali mężczyznę, który dwukrotnie strzelał z wiatrówki do drona, a kiedy ten wylądował, 42-latek obrzucił go jeszcze torebką wypełnioną wodą. - Straty wyceniono na 45 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał już zarzut uszkodzenia mienia - przekazała rzeczniczka bielańskiej policji podinspektor Elwira Kozłowska. Jak zeznał, "nie życzył sobie, żeby ktoś go podglądał".