Karambol na Puławskiej. Zderzyło się sześć aut

czytaj dalej

- Sytuacja jest trudna. Żaden członek zespołu ratownictwa medycznego nie miał ani minuty przerwy - powiedział we wtorek rzecznik stołecznego pogotowia. Jak dodał, wszystkie zespoły od rana były w trasie. Do szpitali trafiło kilkadziesiąt osób z podejrzeniem złamań nóg i rąk. Do południa stołeczna dyspozytornia medyczna dostała tyle zgłoszeń, ile zwykle trafia do niej w ciągu doby.