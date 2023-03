Kara dla szpitala po kontroli NFZ w sprawie "Mamy Ginekolog". Oświadczenie lekarki

Narodowy Fundusz Zdrowia zakończył postępowanie sprawdzające w sprawie "Mamy Ginekolog". NFZ wezwał Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM do zapłaty ponad 25 tysięcy złotych kary za niesłusznie sprawozdaną i rozliczoną hospitalizację. Lekarka w czwartek rano opublikowała oświadczenie, w którym odniosła się do sprawy. Zapowiedziała, że pokryje koszty kary finansowej dla szpitala.

Nagranie zniknęło z jej konta, ale influencerka Maja Staśko opublikowała je na swoim profilu na platformie TikTok. "Dlaczego moje koleżanki mają u mnie badania? To jest normalne, że każdy lekarz zajmuje się swoją rodziną, swoimi znajomymi w swoim wolnym czasie. (...) Każdy tak robi. Ja o tym rozmawiałam z zarządem, z profesorem i to jest normalne. To jest też sposób, żeby skrócić kolejki i dostęp po prostu do lekarza" - słyszeliśmy na nagraniu.