Zburzą kilkunastoletnią halę, by zbudować nowoczesne centrum sportu

czytaj dalej

Samorządowcy przyjechali do Warszawy na zaproszenie Rafała Trzaskowskiego. Zaapelowali do rodaków o udział w nadchodzących wyborach samorządowych. Jak podkreślił prezydent Warszawy, pierwszy krok do zakończenia "ery populizmu" został wykonany w październiku, jednak jego przypieczętowaniem będzie wynik kwietniowego głosowania.