Wizyta wiceprezydent USA. Utrudnienia w centrum Warszawy

Wiceprezydentka Stanów Zjednoczonych przyleciała do Warszawy. W czwartek spotyka się z premierem Mateuszem Morawieckim i prezydentem Andrzejem Dudą. Warszawiacy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

Warszawiaków czekają utrudnienia komunikacyjne związane z wizytą wiceprezydent USA Kamali Harris. Od godziny 9 wyłączone z ruchu były Aleje Jerozolimskie na odcinku od placu Starynkiewicza do ronda de Gaulle’a. Nie kursowały również tramwaje

Ruch utrudniony był także na części dróg dojazdowych do Al. Jerozolimskich oraz na ulicy Marszałkowskiej od pl. Zbawiciela do Stawek i na Trasie W-Z od kina Femina do Dworca Wileńskiego. Tramwaje i autobusy były skierowane na objazdy.