Kamala Harris spotkała się z żołnierzami. "Dziękuję za waszą służbę, poświęcenie, oddanie i patriotyzm"

"Częścią bycia w NATO jest to, że mamy pewien model, którego się trzymamy: atak na jednego członka NATO jest atakiem na wszystkich. Stany Zjednoczone bardzo poważnie traktują to zobowiązanie" - powiedziała w piątek wiceprezydent USA Kamala Harris podczas spotkania z amerykańskimi i polskimi żołnierzami.

W drugim dniu wizyty w Polsce wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris spotkała się na Okęciu z amerykańskimi i polskimi żołnierzami. - Dziękuję za waszą służbę, za wasze poświęcenie, oddanie i patriotyzm. Powiem tylko, że każdy poranek zaczynam od czytania raportów wywiadowczych o tym, co dzieje się na świecie z punktu widzenia tego, co robię w zakresie społeczeństwa międzynarodowego - mówiła Harris. Jak dodała, podczas rozmów z prezydentem Stanów Zjednoczonych, sekretarzem obrony czy szefami sztabów wielokrotnie poruszany jest temat żołnierzy. - Rozmawiamy o tym, jak jesteśmy dumni z was, z waszej służby. Rozmawiamy o tym, że Polska dołączyła do NATO w 1999 roku i od 2014 roku USA zobowiązały się wobec naszych przyjaciół w Polsce, aby was wspierać - przypomniała wiceprezydent.