Joe Biden wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyleci do Polski w poniedziałek 20 lutego wieczorem. Wizyta potrwa do środy 22 lutego. We wtorek o 17.30 wygłosi do narodu polskiego przemówienie w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego. - Arkady Kubickiego są na Starym Mieście. To miejsce, jak cała Warszawa, było zniszczone w czasie II wojny światowej. Symbolika odbudowy z popiołów ma ogromne znacznie w odniesieniu do tego, co zrobimy z Ukrainą - mówił w środę w programie w programie "Fakty po Faktach" ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński.