Joe Biden na Stadionie Narodowym. Prezydent USA rozmawiał z uchodźcami i wolontariuszami

Prezydent USA Joe Biden odwiedził Stadion Narodowy w Warszawie. Rozmawiał z wolontariuszami i uchodźcami, którzy szukają tam pomocy. Po stadionie oprowadzili go premier Mateusz Morawiecki i prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Biden spróbował kilku potraw serwowanych przez kucharzy-wolontariuszy.

Biden: pamiętam, jak to jest, kiedy ma się kogoś bliskiego w strefie wojny

Amerykański przywódca zamienił również kilka słów z osobami uchodźcami. Nieco później powiedział dziennikarzom, że w przeszłości miał już okazję odwiedzać punkty pomocowe i obozy dla uchodźców. - Zawsze jestem zaskoczony głębią i siłą ducha ludzkiego - przyznał. - Jest to niesamowite. Ci ludzie po prostu chcą się przytulić i powiedzieć "dziękuję". Każde z tych dzieci mówiło: "pomódl się za mojego tatę, brata, dziadka, bo oni tam są i walczą". Pamiętam, jak to jest, kiedy ma się kogoś bliskiego w strefie wojny - opowiadał o spotkaniu na Stadionie Narodowym.

Prezydent Warszawy: dziewczyny opowiadały nam, jak uciekały spod bomb

- Warszawa jest miastem, które w ciągu miesiąca jest w czołówce miast na świecie, które przyjmują tak dużą liczbę uchodźców. Mówiliśmy w związku z tym, jakie są problemy. Pan prezydent był tym bardzo zainteresowany i obiecał, że Stany Zjednoczone pomogą w systemie relokacji, że będą gotowe wziąć aż sto tysięcy Ukraińców, obiecał też pomoc finansową. Prosiłem, żeby ta pomoc nie trafiała tylko do rządu centralnego, ale też bezpośrednio do uchodźców, organizacji pozarządowych i do samorządów - powiedział dziennikarzom prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.