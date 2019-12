Kiedyś 20 hektarów i największe jezioro w Warszawie. Teraz wysycha

Co się stało?

Taki mamy klimat, że jest coraz bardziej sucho. A i prywatni właściciele (łącznie około 80 osób) o teren nie dbali. W bliskiej okolicy powstawały nowe osiedla i domy, a do jeziora sypał się piach i gruz z koparek i wywrotek. W końcu powstało nielegalne wysypisko śmieci.

Zgorzała pełniło funkcje retencyjną. Kiedy zniknęło, deszczówka nie miała gdzie spływać, domy zaczęło podmywać. Urzędnicy zwrócili się więc do właścicieli, aby mogli poprawić sytuację Zgorzały.

Po 2012 roku: Renesans za osiem milionów

Za 8 milionów złotych dzielnicy udało się sprawić, że woda do Zgorzały wróciła. Urzędnicy wycięli około 1,5 tysiąca drzew i krzewów, które "w jeziorze rosły", żeby zrobić miejsce dla wody. Ze Zgorzały wywieziono ponad 68 tysięcy metrów sześciennych ziemi. Wstawiono też urządzenia odpowiedzialne za filtrowanie wody, która wreszcie do gotowego już terenu zaczęła powoli spływać.

- Co rok dokładaliśmy nowe pomysły. Wszystko wyniosło nas ponad trzy miliony złotych - opowiada Marzena Zientara.

Teraz: jezioro znów wysycha

- Żal patrzeć. Coraz to bardziej nie chce się tu przychodzić, bo serce boli. Od 2012 roku nie było takiego niskiego poziomu w jeziorze. Trzcina rozrosła się w gigantycznym tempie, zasłaniając całkowicie wyspę dla ptaków. Tutaj było mnóstwo ptaków, było je słychać. Teraz jest cisza. Spotykaliśmy przyrodników, z wielkimi aparatami, którzy czaili się na jakiś okaz - wspomina Zientara.

Ci wciąż co prawda nad Zgorzałę przyjeżdżają. Ale zdjęcia są już inne.

- Jezioro wysycha w dramatycznym tempie, praktycznie pozostała już niewielka część jego zasobów. Tam, gdzie jeszcze w ubiegłym roku była woda, dziś popękane klepisko. Co się dzieje z mieszkańcami jeziora? Część ryb i skorupiaków już zginęła. Co będzie z ptakami? Polecą? Ale dokąd? Przecież gdzie indziej dzieje się to samo - mówi Renata Markowska.