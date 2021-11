Jest nowa koordynatorka zieleni w ratuszu. "Zielona Warszawa to coś, czego potrzebuje każdy z nas"

- Pani Młochowska będzie odpowiadała za zieleń, walkę z ociepleniem klimatycznym i za to, żebyśmy mieli w Warszawie jak najlepsze powietrze. Zarówno jej wykształcenie, jak i olbrzymie doświadczenie w zarządzeniu, sprawią, że będziemy mogli przejść do kolejnego etapu realizowania tych priorytetów, które są dla nas najważniejsze. Dlatego, że kwestia walki z ociepleniem klimatycznym i zazielenia stolicy to jest absolutny priorytet, a pani Magda będzie odpowiadała za to, żeby te zmiany działy się jak najszybciej - powiedział Trzaskowski.