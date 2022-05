Po 16 latach zmieni się komendant straży miejskiej w Warszawie. Kto go zastąpi?

To już oficjalne. Zbigniew Leszczyński nie będzie dłużej komendantem stołecznej straży miejskiej. Prezydent Rafał Trzaskowski przekazał w piątek informację o jego dymisji. W poniedziałek przedstawiona zostanie osoba, która obejmie jego stanowisko.

- Rozmawiałem dziś (w piątek - red.) z komendantem straży miejskiej. Podziękowałem mu za wiele, wiele lat służby i za to, że przyczynił się do tego, że ta formacja przez tyle lat dobrze służyła warszawiankom i warszawiakom - powiedział prezydent. - Od poniedziałku będzie nowy komendant straży miejskiej - zaznaczył. Jak tłumaczył swoją decyzję? - Po tak wielu latach potrzebna jest zmiana. Trzeba skupić się na innych zadaniach i priorytetach - uznał Trzaskowski.

Co z podwyżkami dla strażników miejskich?

Prezydent został zapytany o to, jak zamierza poradzić sobie z zapowiedziami strajku strażników, którzy chcą tak walczyć o podwyżki. - Jestem świadom tego, że mamy różnego rodzaju napięcia. Zwłaszcza dotyczą one płac, dlatego, że przy tak galopującej inflacji i drożyźnie, którą nam zafundowali rządzący, wszyscy chcieliby lepiej zarabiać. Niestety sytuacja budżetowa miasta jest piekielnie trudna, ale rozmowy ze strażą miejską będą kontynuowane - zapowiedział.

- Myślę, że nowe otwarcie z nową osobą może przyczynić się do tego, że różnego rodzaju zaszłości, które są naturalne, nie będą wpływały na proces negocjacji - dodał.

Kim jest Zbigniew Leszczyński?

Za kapitulację w sprawach parkowania komendant dostał antynagrodę za 2021 rok w plebiscycie "Noga od stołka", organizowanym przez stołeczną "Wyborczą". Głośno zrobiło się o nim w 2013 roku. Za to, że podającemu się za radnego dziennikarzowi przyznał, że przed referendum w sprawie odwołania prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz rzadziej zleca odholowywanie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, dostał upomnienie od swojej szefowej.

Wątpliwy przetarg na motorówkę

Powolne reakcje na zgłoszenia o nielegalnym parkowaniu to także pochodna fatalnej sytuacji kadrowej. Obecnie w stołecznej straży miejskiej jest aż 315 wakatów. W ostatnim czasie pojawiły się też doniesienia o tym, że liczba nocnych patroli z referatu ds. parkowania zostanie zmniejszona do dwóch na całe miasto - jeden będzie obsługiwał lewy brzeg, a drugi prawy. Wcześniej nocną służbę pełniło od 7 do 14 takich patroli.