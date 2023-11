Ulica Grzybowska zostanie przebudowana. Społecznicy próbują ocalić przedwojenną kamienicę

Miasto uzyskało pozytywną decyzję na przebudowę ulicy Grzybowskiej. Ma być ona rozbudowana w na odcinku o długości około 1,4 kilometra. W planach jest też nowa zieleń. Jednak plany te zagrażają modernistycznej, przedwojennej kamienicy, tak zwanemu Wolskiemu Ostańcowi. Społecznicy chcą go ocalić.

- Mamy wydaną decyzję na przebudowę ulicy Grzybowskiej na odcinku od alei Jana Pawła II do ulicy Siedmiogrodzkiej. Zostanie przebudowana ze standardami warszawskimi, czyli będzie więcej zieleni i pełna infrastruktura - powiedział w poniedziałek wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Wyjaśnił, że częściowo dołożą się do tej przebudowy okoliczni deweloperzy.

Rzeczniczka prasowa Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Agata Choińska-Ostrowska zaznaczyła, że inwestorzy mają partycypować w kosztach rozbudowy drogi do wysokości określonej kwotowo i procentowo w umowach zawartych ze SZRM. - Wydana właśnie decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej umożliwia SZRM rozpoczęcie działań związanych z egzekwowaniem od inwestorów należności wynikających z obowiązujących umów. Nie wykluczamy także podpisania kolejnych umów z nowymi firmami - dodała.

Społecznicy bronią przedwojennej kamienicy

Przy ulicy Grzybowskiej 46 znajduje się przedwojenna kamienica tzw. Wolski Ostaniec, która według projektu przebudowy ma zostać wyburzona. Sprzeciwiają się temu społecznicy ze stowarzyszenia "Kamień i co?", którzy w lipcu złożyli wniosek do mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków o jej wpis do rejestru zabytków nieruchomych. Kamienica była kiedyś ujęta w gminnej ewidencji zabytków, ale została z niej wypisana.

Grzegorz Niemczyk ze stowarzyszenia "Kamień i co?" wyjaśnił PAP, że kamienica w obecnej formie została wybudowana na miejscu zabytkowej, XIX-wiecznej kamienicy. - Niestety we wrześniu 1939 roku wybuchła wojna i nie została wykończona. Jest wysoka w porównaniu do kamienic z początku XX wieku i pokazuje, jak mogła zmieniać się ulica Grzybowska. Jest kamienicą modernistyczną, co widać na przykładzie okien na klatce. Nie ma może pięknych detali architektonicznych, ale nie wyobrażam sobie, żeby zniknęła. Tym bardziej, że była w małym getcie i jest jedyną, która została po przedwojennej Grzybowskiej na odcinku między Jana Pawła II a Żelazną - powiedział.

Wniosek do Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Rzecznik mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków Andrzej Mizera pytany o wniosek społeczników zaznaczył, że w tej sprawie został złożony wniosek do Narodowego Instytutu Dziedzictwa o wydanie opinii, czy kamienica spełnia wymogi, by chronić ją konserwatorsko.

Natomiast rzeczniczka SZRM przekazała, że zgodnie z przepisami tzw. specustawy drogowej wystąpiono w tej sprawie o opinię do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Opinia została wydana w lipcu 2021 roku. Konserwator uznał inwestycję za możliwą do realizacji w przedstawionym kształcie i zakresie - zaznaczyła.

Dodała, że w przypadku nieruchomości przy ulicy Grzybowskiej 46, rozwiązania przewidziane w projekcie przebudowy drogi są zbieżne z założeniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Co zakłada projekt przebudowy?

Ulica Grzybowska ma być rozbudowana w jednym etapie na odcinku o długości około 1,4 kilometra - od alei Jana Pawła II do ulicy Siedmiogrodzkiej (rejon skrzyżowania z ulicą Karolkową).

Pomiędzy ulicą Towarową a aleją Jana Pawła II będzie to droga dwujezdniowa jednopasowa ze środkową wyspą rozdzielającą przeciwne kierunki ruchu. W rejonie skrzyżowań znajdą się dodatkowe pasy ruchu do skrętu. Od ulicy Towarowej do ulicy Karolkowej powstanie jedna jezdnia. Wzdłuż ulicy Grzybowskiej przewidziano miejsca postojowe, obustronne chodniki i zieleńce.

Ścieżki rowerowe na skrzyżowaniach z ulicą Towarową i Ciepłą skomunikują rozwiązania rowerowe wzdłuż ulicy Grzybowskiej z drogami rowerowymi przebiegającymi wzdłuż ulicy Towarowej i alei Jana Pawła II. Pomiędzy Towarową i Ciepłą ruch rowerowy poprowadzony będzie pasami dla rowerów zlokalizowanymi przy zewnętrznych krawędziach jezdni lub wydzielonymi pasami rowerowymi dla relacji skrętnych na skrzyżowaniach. Na odcinku od ulicy Karolkowej do ulicy Towarowej ruch rowerowy będzie się odbywał na zasadach ogólnych.

Projekt rozbudowy drogi obejmuje również przebudowę: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci cieplnej, oświetlenia ulicznego, urządzeń elektroenergetycznych, sygnalizacji świetlnej i kanalizacji teletechnicznej.

Przetarg w pierwszej połowie 2024 roku

Rzeczniczka SZRM poinformowała, że faktyczny koszt rozbudowy drogi będzie znany po otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym na wykonawcę robót budowlanych, które SZRM planuje ogłosić w pierwszej połowie 2024. - Różnica między wysokością najkorzystniejszej oferty a środkami pozyskanymi od inwestorów prywatnych byłaby pokrywana ze środków miasta. Obecnie nie ma potrzeby wnioskowania o dodatkowe pieniądze na ten cel - wyjaśniła dodając, że koszt pozyskania nieruchomości koniecznych do realizacji inwestycji pokryje miasto Warszawa.

- Po zakończeniu projektu budowlanego pracujemy nad projektami wykonawczymi, związanymi m.in. z przebudową gęstej sieci instalacji podziemnych znajdujących się w pasie drogowym ulicy Grzybowskiej. Naszym celem jest także zapewnienie specjalnych warunków umożliwiających posadzenie wzdłuż drogi jak największej ilości zieleni, w tym licznych drzew - przekazała Agata Choińska-Ostrowska

