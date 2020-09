Jest akt oskarżenia w sprawie śmierci Krzysztofa Leskiego. Podejrzany stwierdził, że usłyszał diabła

Do zabójstwa zmusił go diabeł

W toku śledztwa sprawca był kilkukrotnie przesłuchiwany i nie kwestionował swojej winy. Mimo że oficjalnie odmawiał składania wyjaśnień, w jednym z protokołów odnotowano stwierdzenie, że do podcięcia gardła Krzysztofowi Leskiemu zmusił go diabeł. Biegli psychiatrzy nie mieli jednak wątpliwości co do poczytalności Łukasza B. Za zabójstwo grozi mu kara dożywocia.