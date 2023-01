Propagator pseudomedycyny Jerzy Z. stanie przed sądem za sprzedaż leków bez zezwolenia

Jerzy Z. oskarżony w sprawie nielegalnej sprzedaży leków

We wrześniu 2020 roku do Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście w Warszawie trafił akt oskarżenia w tej sprawie. Prokuratura oskarżyła Jerzego Z. o to, że od 4 września 2015 do 21 listopada 2017 roku działając wspólnie i w porozumieniu z Haliną K. i Piotrem D., jako prezes zarządu spółki zarządzającej inną spółką wykonywał bez wymaganego zezwolenia działalność gospodarczą za pośrednictwem stron internetowych w Warszawie w zakresie obrotu produktami leczniczymi.