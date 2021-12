"JedzeNIEwyrzucaj". Rusza miejska kampania przeciwko marnowaniu żywności

Ratusz rusza z nową kampanią "JedzeNIEwyrzucaj". Jej celem jest przypomnienie, że nadmiar jedzenia ze świątecznego stołu nie musi lądować w koszu na śmieci. Rozwiązaniem są jadłodzielnie, czyli punkty, gdzie każdy może zostawić posiłek lub produkty spożywcze i dać innym szansę, by mogli się poczęstować. W przestrzeni miejskiej pojawiły się plakaty promujące akcję.

Stołeczni urzędnicy przypominają mieszkańcom, że zamiast wyrzucać nadmiar jedzenia kupionego czy przygotowanego przed świętami, można się podzielić z innymi. We wtorek ruszyła grudniowa kampania miejska "JedzeNIEwyrzucaj", zachęcająca do korzystania ze stołecznych jadłodzielni. Kampania potrwa do 19 grudnia. Plakaty nakłaniające do dzielenia się jedzeniem pojawiły się na przystankach, a także na ekranach w metrze, na dworcach, w autobusach i tramwajach.

Jadłodzielnie to ogólnodostępne miejsca, z których można korzystać zarówno zostawiając tam nadmiar żywności, jak i częstując się produktami, które włożył tam ktoś inny. Do lodówek i szafek w jadlodzielniach można przynieść produkty, które nie przekroczyły terminu przydatności do spożycia. Wyroby własne na przykład kanapki, ciasto, zupa powinny mieć naklejony opis potrawy, a także skład i datę przygotowania.

Takie przestrzenie współdzielenia powstają najczęściej z inicjatywy mieszkańców. W ich zrealizowaniu może pomóc współpraca z urzędami dzielnic lub zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego. Pierwsze jadłodzielnie powstały w Warszawie w 2016 roku z inicjatywy społeczności Foodsharing Warszawa, jako sposób na rozwiązanie problemu marnowania żywności. Ich sieć stale się powiększa - aktualnie jest ich 37. W następnym roku mają powstać trzy kolejne jadłodzielnie, przygotowywane w ramach budżetu obywatelskiego.

Ich adresy znaleźć można na stronach na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 oraz w serwisie mapowym urzędu miasta.

Mapa warszawskich jadłodzielni mapa.um.warszawa.pl

Zachęcają, by nie marnować żywności

- Ograniczenie marnowania żywności daje realne oszczędności dla konsumentów, ma również wpływ na kwestie środowiskowe, zdrowotne i etyczne. Marnowanie jedzenia wiąże się ze stratami wody i energii, wytwarzaniem dodatkowych odpadów i negatywnym wpływem na środowisko. Aby ograniczyć te skutki, potrzebujemy bardziej zrównoważonego podejścia do żywności. Jako konsumenci powinniśmy zmienić nasze dotychczasowe zachowania - powiedziała Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego, cytowana w komunikacie ratusza.

Urzędnicy zachęcają także, by ograniczać marnowanie jedzenia poprzez świadome planowanie zakupów. Przed pójściem do sklepu warto zrobić listę potrzebnych produktów oraz zaplanować, co z nich ugotujemy. Unikajmy też kupowania na zapas.

W tym roku stolica przeprowadziła też pilotażowy projekt zbiórek niesprzedanej żywności na trzech miejskich targowiskach. W kilka tygodni udało się uratować niemal trzy tony warzyw i owoców. Miasto, wspólnie ze Stowarzyszeniem Slow Food Warszawa, opracowało materiały edukacyjne dla szkół ponadpodstawowych, w których promuje zrównoważone podejście do żywności.

Według ubiegłorocznego raportu Federacji Polskich Banków Żywności, w Polsce rocznie marnuje się od pięciu do dziewięciu milionów ton jedzenia. Najwięcej wyrzuca się w gospodarstwach domowych. "Co czwarty Polak wyrzucił jedzenie w ciągu ostatnich siedmiu dni. Wśród przyczyn wyrzucania, poza zepsuciem i przekroczeniem terminu przydatności do spożycia, pojawiają się też: przygotowanie zbyt dużej ilości jedzenia oraz zbyt duże zakupy" - uczulają urzędnicy.

