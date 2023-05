Jedno auto na drugim. Po stłuczce duże utrudnienia na moście

czytaj dalej

Wiceprezydent Otwocka Paweł Walo udostępnił w sieci nagranie z próby kradzieży. Podczas wizyty w terenie zauważył, że "coś się rusza" w jego aucie. Okazało się, że to niedoszły złodziej. Mężczyzna próbował uciec, gdy zorientował się, że Walo go zauważył. Policja potwierdziła, że do sprawy zatrzymano trzy osoby.