Jeden pas dla aut na Marszałkowskiej, oczko wodne na pl. Konstytucji? Aktywistom marzy się "rewolucja"

W wizji aktywistów z Miasto Jest Nasze ulica Marszałkowska jest zwężona do jednego pasa dla kierowców. Więcej miejsca zyskują piesi i rowerzyści, a wzdłuż torowiska tramwajowego pojawia się trawnik obsadzony szpalerami drzew. Tożsame zmiany społecznicy chcieliby przeprowadzić na placu Konstytucji. Rzecznik drogowców odpowiada: do rzeczowej dyskusji potrzebne są konkrety.

"Marszałkowska od nowa" to społeczny projekt zmian na tej ulicy przygotowany przez aktywistów ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Społecznicy zaproponowali dość radykalną metamorfozę Marszałkowskiej w opozycji do kosmetycznej - ich zdaniem - przebudowy realizowanej przez stołeczny ratusz.

Radykalne zmiany na Marszałkowskiej

Na udostępnionej przez społeczników ruchomej wizualizacji widać fragment Marszałkowskiej na wysokości Świętokrzyskiej. W tej wizji jezdnia zwęża się do jednego pasa dla samochodów i autobusów. Przestrzeń zyskują za to rowerzyści, którzy poruszają się po ścieżce w obu kierunkach. Przystanek tramwajowy staje się szerszy. Wzdłuż torowiska pojawia się trawnik i drzewa.

Zielony plac Konstytucji z oczkiem wodnym

Co proponuje w zamian? Na załączonym rysunku w środku placu nie ma parkingu, jest za to zielony skwer z oczkiem wodny. Aktywiści widzą tu też miejsce na czynne targowisko i kawiarnię. "Ruch drogowy mieściłby się tylko na zachodniej nitce ul. Marszałkowskiej, a na wschodniej stronie placu rowerzyści mknęliby odseparowaną od ruchu aut rowerostradą" - proponuje MJN. Wśród korzyści takiej zmiany stowarzyszenie wymienia: mniej hałasu i betonozy, więcej zieleni, lepsza retencja wody, czystsze powietrze i przyjaźniejsza przestrzeń dla pieszych i rowerzystów przy zachowanej dostępności dla kierowców oraz dojazdem transportem publicznym.

Co na to miasto?

O ocenę propozycji aktywistów poprosiliśmy Zarząd Dróg Miejskich. - Trudno rzeczowo odnieść się do wizualizacji na Twitterze z kilku powodów. Po pierwsze nie ma materiału, do którego można się odnieść, bo z obrazów trudno wyłuskać konkrety, nie wspominając o uzasadnieniu takiego, czy innego rozwiązania - komentuje rzecznik prasowy ZDM Jakub Dybalski.

- Zwężenie jezdni do jednego pasa? W jakim celu? Na jakim odcinku? Z jakim układem skrzyżowań? Z jaką rolą transportu publicznego? Jakim kosztem i nie chodzi tylko o pieniądze, ale też np. powiązanie z innymi zmianami w miejskiej przestrzeni które zachodzą w centrum? – to byłby poziom, i to podstawowy, do sensownej i rzetelnej dyskusji - punktuje urzędnik.