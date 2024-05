Jechała na koncert, skradziono jej skrzypce. Finał sprawy "po 10 dniach stresu, płaczu i utraty nadziei"

Skrzypaczka jechała na koncert. W pociągu ktoś ukradł jej skrzypce. Policjanci zatrzymali podejrzanego i odzyskali instrument. Wrócił już do właścicielki. "Po 10 dniach stresu, płaczu i utraty nadziei" - napisała, dziękując wszystkim zaangażowanym w poszukiwania.

Zuzanna Kosek-Giłka jest skrzypaczką, gra w zespole jazzowym, uczy dzieci w szkole muzycznej. To właśnie jej zginął instrument niezbędny do pracy. Do kradzieży, jak opisywała w rozmowie z tvnwarszawa.pl doszło prawdopodobnie na stacji Warszawa Zachodnia. Skrzypaczka apelowała wówczas o pomoc w odnalezieniu swojego instrumentu. Teraz policjanci poinformowali o finale sprawy i podali szczegóły zdarzenia.