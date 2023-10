Pijany, na oczach policjantów przejechał rowerem na czerwonym świetle

Szukają właściciela roweru

"Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do ochockiej komendy. Dalsze czynności wykazały, że podejrzany był już wcześniej notowany do licznych kradzieży mienia, w tym rowerów. Nie był w stanie jednoznacznie wyjaśnić pochodzenia jednośladu. Dodatkowo badanie alkomatem wykazało ponad pół promila alkoholu w organizmie. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie 30-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży. Nie uniknął również kary za popełnione wykroczenia" - przekazała mł. asp. Wójcik.

Do tej pory nie udało się ustalić do kogo należy odzyskany jednoślad. Policjanci apelują by wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu właściciela skontaktowały się z policjantem prowadzącym sprawę pod numerem telefonu 47 723 93 45 lub pod całodobowym numerem 47 723 93 50. Informacje można również przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: oficer.prasowy.krp3@ksp.policja.gov.pl.