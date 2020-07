Tego festiwalu nie odwołali. Starówka wypełni się muzyką

Bez gwiazd zza oceanu, ale z dużymi polskimi nazwiskami. Na Rynek Starego Miasta wraca festiwal Jazz Na Starówce. Zagrają między innymi Leszek Możdżer, Adam Bałdych, Marcin Wasilewski i Michał Urbaniak.

Koronawirus zmusił wielu organizatorów do odwoływania festiwali. Wszystkie koncerty planowane na wiosnę trzeba było wykreślić z kalendarzy. Ale wraz z luzowaniem obostrzeń, muzyczne życie powoli się odradza.

- Od początku zakładaliśmy, że festiwal się odbędzie, choć nie wiedzieliśmy w jakiej formie: w klubie, w streamingu czy na Rynku Starego Miasta - przyznaje w rozmowie z tvnwarszawa.pl Krzysztof Wojciechowski, szef Jazzu Na Starówce. Ostatecznie zaplanowane miejsca i data się nie zmieniły, ale program trzeba było wywrócić do góry nogami. Wypadli z niego wszyscy muzycy, którzy musieliby przylecieć z Europy lub Stanów Zjednoczonych. - Już w kwietniu mieliśmy pewność, że gwiazd międzynarodowych w tym roku nie ściągniemy. Jesteśmy umówieni, że wrócimy do rozmów w przyszłym roku, jak sytuacja się ustabilizuje – dodaje.

Program trzeba było ułożyć z polskich nazwisk, co w przypadku Jazzu Na Starówce będzie powrotem do źródeł. Gdy impreza startowała w latach 90. grywali na niej wyłącznie krajowi artyści. - Ale ten polski program jest bardzo interesujący - zastrzega od razu nasz rozmówca. - To jest dobry moment, żeby podsumować 25-lecie festiwalu. Przez ten czas gościliśmy niemal wszystkich największych muzyków z Polski, więc pewne nazwiska się powtórzą, ale ci artyści mają dziś zupełnie inną pozycję niż wtedy. Polski jazz też się zmienił przez te lata, powstały nowe interesujące zespoły – przekonuje organizator.

Schmidt przypomni Stańkę

Festiwal rozpocznie się już w najbliższą sobotę koncertem kwartetu trębacza Piotr Schmidta. - Piotr nie jest tak znaną osobistością jazzu, przynajmniej w Warszawie, ale pomyśleliśmy, że to będzie dobry wybór na otwarcie. Nie chcieliśmy "rzucać" do razu tak dużego nazwiska jak Leszek Możdżer, ponieważ chcemy zobaczyć, jak wyjdzie koncert przy wszystkich ograniczeniach, które nas obowiązują. To będzie spokojne, lekkie wejście w festiwal, które pozwoli nam wyciągnąć wnioski – wyjaśnia Krzysztof Wojciechowski. Schmidt zagra na Starówce materiał z płyty "Tribute to Tomasz Stańko", będącej muzycznym hołdem dla zmarłego dwa lata temu muzyka. - Tomek grał na naszym festiwalu trzy razy. Bardzo go ceniliśmy, dlatego pomyśleliśmy, że dobrze będzie go w ten sposób wspomnieć – dopowiada Wojciechowski.

Tydzień później zaprezentuje się zespół pianisty Krzysztofa Herdzina, który od lat uchodzi za świetnego kompozytora, aranżera czy dyrygenta, a od niedawna pracuje także jako lider, pod własnym szyldem. Ze swoim kwartetem zagra kompozycje z ostatniego albumu "The Book of Secrets".

Adam Bałdych to skrzypek, którego bywalcom festiwalu przedstawiać nie trzeba. Wirtuozerią i żywiołowością porywał publiczność na rynku co najmniej trzykrotnie. Tym razem wystąpi z pianistą Pawłem Kaczmarczykiem. - To ich wspólny projekt z muzyką jazzrockowej grupy Weather Report. Wydaje mi się, że w Warszawie nigdy nie grali tego materiału. To bardzo atrakcyjny program – zapowiada szef festiwalu.

Baron zagra Wodeckiego

Zachwala także występy zespołów basisty Krzysztofa Ścierańskiego i saksofonisty Piotra Barona, który wziął na warsztat piosenki Zbigniewa Wodeckiego i zaaranżował na jazzową modlę, a także Michała Urbaniaka w zaskakującym projekcie Organator. - To nawiązanie do zespołu Urbanator, który chcieliśmy zaprosić, ale okazało się to niemożliwe w dobie pandemii. Ta nazwa to ukłon w stronę Wojtka Karolaka, który zagra na organach Hammonda. Jak zapowiedział nam Mariusz, będzie to koncert swingowy, muzyka organowa, bez wycieczek w stronę rapu czy hip hopu, do których nas przyzwyczaił - precyzuje Wojciechowski. Ciekawostką jest fakt, że z Urbaniakiem i Karolakiem zagrają dwaj Amerykanie: Michael Patches Stewart na trąbce i Frank Parker na perkusji. – A to dlatego, że obaj mieszkają w Polsce. Pierwszy w Warszawie, a drugi w Częstochowie – zdradza nasz rozmówca.

Głosem młodego pokolenia polskiego jazzu będzie EABS, słusznie uchodzący za najlepszą grupę elektrycznej wersji gatunku. - Myślę, że materiał ze płyty "Slavic Spirits" idealnie wkomponuje się w Rynek Starego Miasta. Będą spokojne tematy, ale też odloty. Zawracam uwagę słuchaczy na fantastycznego lidera, klawiszowca Marka Pędziwiatra oraz saksofonistę Olafa Węgra – mówi Krzysztof Wojciechowski.

W programie tegorocznego Jazzu Na Starówce znalazło się także miejsc dla dwóch wybitnych pianistów. Trio Marcina Wasilewskiego będzie promować materiał z najnowszego krążka "Arctic Riff", nagranego dla prestiżowego wydawnictwa ECM. Album powstał we współpracy z amerykańskim saksofonistą Joe Lovano, który przylecieć nie może. Zastąpi go Adam Pierończyk. – Adam był zaskoczony tą propozycją, ale bardzo się ucieszył. Jestem przekonany, że sobie poradzi i świetnie pociągnie partie saksofonu. To będzie swego rodzaju prapremiera koncertowa "Arctic Riff" – zauważa organizator.

Polski dream team Możdżera

Na finał festiwalu wystąpi bodaj najbardziej rozpoznawalny, nie tylko w kręgach jazzowych, polski pianista – Leszek Możdżer. Na razie nie wiadomo, w jakim składzie, ale na pewno – jak słyszymy od szefa festiwalu - będzie to trio, "polski dream team".

Koncerty będą odbywały się we wszystkie soboty lipca i sierpnia. Początek tradycyjnie o godzinie 19.00. Zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych, uczestnicy powinni trzymać do siebie dwumetrowy dystans. Bezpośrednio przed sceną nie powinno stać więcej niż 150 osób. - Będziemy namawiać, żeby przysiąść w kawiarniach czy restauracjach, w których teraz jest pusto i też potrzebują wsparcia. Będziemy się starali, żeby wszystko było elegancko, ale zgodnie z obostrzeniami epidemiologicznymi - podsumowuje Krzysztof Wojciechowski.

Jazz Na Starówce 2020 - PROGRAM:

4 lipca - Piotr Schmidt Quartet – Tribute to Tomasz Stańko

11 lipca - Krzysztof Herdzin Quartet – The Book of Secrets

18 lipca - Paweł Kaczmarczyk & Adam Bałdych - Directions In Music: Weather Report

25 lipca - Krzysztof Ścierański Special Band Edition – Pandemia

1 sierpnia - Piotr Baron Quintet – Wodecki Jazz

8 sierpnia - EABS - Slavic Spirits

15 sierpnia - Michał Urbaniak ORGANATOR

22 sierpnia - Marcin Wasilewski Trio & Adam Pierończyk – Arctic Riff

29 sierpnia - Leszek Możdżer Polish Trio

Autor:Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl