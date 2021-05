Kaczyński: będziemy odbudowywali Pałac Saski

Deklaracja padła w ramach prezentacji części projektów związanych z kulturą, historią i oświatą. Prezes PiS wspomniał też o zmianach planowanych w szkołach. - Będziemy wprowadzali do szkół, w szczególności średnich, naukę historii dwoma ścieżkami, dwoma nurtami. To znaczy historię powszechną i historię Polski. Dla każdego z tych nurtów będzie przeznaczone, dwie, trzy, może więcej godzin w ciągu tygodnia zajęć – zaznaczył.

Odbudowa szykowana od lat

Decyzja o odbudowie Pałacu Saskiego zapadła po raz pierwszy, gdy prezydentem stolicy był Lech Kaczyński. Archeolodzy dokopali się wtedy do piwnic, które miały być zlikwidowane. Ich odkrycie wywołało jednak ożywioną dyskusję wśród konserwatorów i warszawiaków. Ostatecznie wpisano je do rejestru zabytków, co wymusiło zmiany w projekcie. Jego budżet przestał się spinać i umowę z wybranym już wykonawcą, rozwiązano. Piwnice zasypano. Prace pochłonęły dwadzieścia milionów złotych, a nowy – stary pałac miał być projektowany od nowa.

Do projektu powrócił prezydent Andrzej Duda. 11 listopada, w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego w Warszawie. Zapowiedział, że chciałby, by odbudowany budynek był dostępny publicznie. Ówczesny marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił pod koniec stycznia 2019 roku, że w końcowej fazie są prace nad tak zwaną specustawą, która dokładnie określi warunki i harmonogram odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie (teren, na którym historycznie stał pałac, należy do miasta, nie do skarbu państwa). W Pałacu miała się wtedy mieścić między innymi nowa siedziba Senatu. Proponowano też utworzenie w nim siedziby Muzeum Zniszczenia Warszawy. Do dziś nie ma jednak ani projektu, ani decyzji, co miałoby się mieścić w środku.