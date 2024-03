Uważają, że Korwin-Mikke nie może kandydować na radnego Warszawy

Członkowie młodzieżówki Razem zapowiedzieli zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie kandydatury Janusza Korwin-Mikkego do Rady Warszawy. Podają w wątpliwość, czy polityk niemieszkający w stolicy może ubiegać się o mandat radnego.

- Na tej podstawie będziemy wnosić do Państwowej Komisji Wyborczej o to, żeby zbadała tę sprawę i wyjaśniła, czy pan Janusz Korwin-Mikke ma prawo, żeby kandydować do Rady Warszawy. Jeśli nie, to nie powinien znaleźć się na liście - podkreślił.