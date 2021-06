Jan Śpiewak przegrał proces z byłym wiceprezydentem stolicy. Musi przeprosić

"Dziś J. Śpiewak przegrał ze mną proces o ochronę dóbr osobistych. Sąd nakazał mu publiczne przeprosiny oraz wpłatę 10 tys. na wskazane przeze mnie hospicjum dla dzieci. Śpiewak z właściwą sobie gracją, oszczędnie gospodarując prawdą, zaś hojnie kłamstwem, przypisał mi udział w aferze reprywatyzacyjnej. Mimo skierowanego do niego żądania o sprostowanie, wciąż powielał swoje kłamliwe oskarżenia" - poinformował we wtorek na Facebooku Jacek Wojciechowicz.

Uzasadnienie wyroku sądu

Jak wskazano, sporne fragmenty wpisu "negowały walory etyczne i moralne powoda", a także "przedstawiały go jako osobę niekompetentną, niegodną zaufania, narażały go na utratę zaufania w środowisku publicznym i prywatnym". - Niewątpliwie zatem zamieszczone informacje naruszały jego dobre imię, cześć i godność - uznał sąd.

Zeznania byłej prezydent Warszawy

Podczas rozprawy, która odbyła się 18 maja, przed sądem zeznawała była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Zapytana o okoliczności rozwiązania stosunku pracy z Wojciechowiczem odpowiedziała: - Nie wykonał on i jemu podlegli pracownicy przewidzianych budżetem inwestycji. To było w połowie roku. Inwestycje, które powinny być wykonane co najmniej w kilkunastu procentach, co roku były wykonane w około 20. Jeśli chodzi o wtedy – były poniżej 10 procent – wskazała.