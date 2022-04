Jan Kobuszewski patronem sceny w Teatrze Kwadrat

Jan Kobuszewski był fundamentem i dobrym duchem Teatru Kwadrat. Zawodu uczyły się od niego kolejne pokolenia aktorów. To dzięki m.in. jego wysiłkom i talentowi Teatr Kwadrat zyskał rangę najpopularniejszej sceny komediowej w Polsce. Pragnąc zachować pamięć o tym wspaniałym aktorze i podkreślić jego ogromny wkład w rozwój Teatru Kwadrat, zespół podjął decyzję o nadaniu jego imienia Scenie Kameralnej - podał urząd miasta.

Kobuszewski do zespołu teatru dołączył w 1976 roku i pozostał w nim do końca swojej kariery scenicznej. Publiczność pokochała go za niezapomniane role Rotmistrza w "Damach i huzarach" Aleksandra Fredry czy Pantalona w "Słudze dwóch panów" Carlo Goldoniego. W Kwadracie także reżyserował spektakle, a w sezonach 85/86 i 86/87 pełnił funkcję konsultanta programowego.