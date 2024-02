"Do zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków należy m.in.: prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac konserwatorskich, archeologicznych czy restauratorskich. Opracowuje on także wojewódzkie plany opieki nad zabytkami, a swoje zadania wykonuje za pomocą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków" - przekazano w oświadczeniu.

"Prosiłem panią minister o zdjęcie mnie z tego stanowiska"

Swoje odwołanie potwierdził prof. Jakub Lewicki. - Już wcześniej prosiłem panią minister o zdjęcie mnie z tego stanowiska. Pani minister przychyliła się do tego i dzisiaj pan wojewoda wręczył mi odwołanie. Uważam, że to najlepsza sytuacja dla mnie i dla urzędu. Zaszczytem dla mnie było to siedem lat pracować. W mojej ocenie jest to najlepszy urząd konserwatorski w Polsce. Odnieśliśmy wiele sukcesów, wykonaliśmy ogromną liczbę wpisów do rejestru i skutecznych decyzji konserwatorskich. Pewien etap się zamknął, reszta jest już dla mojego następcy - powiedział Lewicki