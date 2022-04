Jaki dystans przebiegniesz w 12 minut? Warszawski Test Coopera na stadionie Skry

Warszawa organizuje Test Coopera, czyli sprawdzian wytrzymałościowy dla biegaczy. Wydarzenie odbędzie się na bieżni lekkoatletycznej na stadionie Skry. Mieszkańcy mogą wziąć w nim udział bezpłatnie.

Warszawski Test Coopera zaplanowano na poniedziałek 25 kwietnia w Ośrodku Wawelska. Pierwsza tura wystartuje o godzinie 19.00, ale organizatorzy namawiają, żeby przychodzić już od 18.30 i rozgrzać się przed próbą. W ciągu godziny zostaną wypuszczone maksymalnie trzy serie biegowe.

Test Coopera jest próbą wytrzymałościową, opracowaną pod koniec lat 60. przez amerykańskiego lekarza Kennetha H. Coopera na potrzeby amerykańskiej armii. Uczestnicy powinni nieprzerwanie biec przez 12 minut. Można też przeplatać odcinki biegu marszem. Ważne, by przez cały ten czas poddawać organizm nieprzerwanemu wysiłkowi i pokonać jak największy dystans.

Na podstawie pokonanego dystansu określa się kondycję fizyczną. Dla obu płci, w zależności od wieku oszacowano, jaki dystans oznacza dobrą, średnią lub złą formę. Przykładowo 30-letni mężczyzna, który pokona w tym czasie 2300-2700 metrów jest w "dobrej kondycji", a po 50. na ten sam wynik wystarczy przebiec 2000-2400 metrów. Natomiast dla 20-letniej kobiety 1800-2200 metrów to "średnio", a dla 40-letniej przebiegnięcie powyżej 2200 metrów to "bardzo dobrze". Poniżej załączamy tabelę wyników do pobrania:

Chętni do wzięcia udziału w teście nie muszą się wcześniej zapisywać. Wydarzenie jest bezpłatne. Na teren kompleksu można dostać się wejściami od Żwirki i Wigury/Wawelskiej lub od Rokitnickiej.

Skra ponownie dostępna dla mieszkańców

Poniedziałkowe wydarzenie odbędzie się na terenie dawnej Skry, którą miasto odzyskało po 13 latach batalii sądowych. Teren został przejęty w styczniu 2021 roku. Zabezpieczono go i uporządkowano, a od niedawna jest już dostępny dla mieszkańców.

- Cieszę się, że z miejsc przeznaczonych na rekreacje i z bieżni na Skrze mogą ponownie korzystać aktywni warszawiacy i warszawianki. Test Coopera to nie tylko propozycja dla regularnie trenujących biegaczy, ale też dla tych, którzy dopiero chcieliby zmienić styl życia na bardziej aktywny. To dobry sprawdzian formy na początek, zachęcam wszystkich do udziału zarówno w tej, jak i w innych imprezach Aktywnej Warszawy - mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, cytowana w komunikacie ratusza.

Przypomnijmy, że miasto zamierza zmodernizować teren kompleksu. W marcu otwarte zostały oferty związane z pracami w ramach pierwszego etapu tego przedsięwzięcia. Obie przekraczały o połowę zaplanowany budżet. Na początek zmiany obejmą stadion lekkoatletyczny, który stanie się zapleczem treningowym dla planowanego stadionu głównego. Stadion będzie wyposażony w cztery 400-metrowe tory, trybunę na około 500 miejsc, rozbieg do skoku o tyczce, skoku w dal i trójskoku, stanowisko do skoku wzwyż, rzutu dyskiem, młotem, oszczepem oraz do pchnięcia kulą.

Powstanie też budynek zaplecza stadionu treningowego, rzutnia treningowa z dwoma stanowiskami do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem, rzutnia do rzutu oszczepem, pełnowymiarowe boisko do gry w rugby, boiska sportowe, w tym dwa pełnowymiarowe do koszykówki, po jednym do gry w siatkówkę oraz w siatkówkę plażową. Przewidziano także strefę rekreacyjno-sportową ze ścieżką biegową oraz strefę parkową stanowiącą naturalne połączenie z Polem Mokotowskim.

Drugi etap modernizacji ma dotyczyć stadionu głównego. Na razie miasto nie ma pieniędzy na ten cel.

