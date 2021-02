Określili wysokość stawki za wodę na trzy lata. Czekają na akceptację

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji złożyło do Wód Polskich wniosek o utrzymanie ceny za wodę i ścieki na dotychczasowym poziomie. Obowiązująca stawka wynosi 9,85 zł za metr sześcienny. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, cena nie będzie mogła wzrosnąć przez kolejne trzy lata. Wodociągowcy zapowiadają też miliardowe inwestycje w infrastrukturę.

MPWiK przypomniało, że państwowe Wody Polskie mają 45 dni na wydanie decyzji taryfowej. Przy czym bieg tego terminu może zostać wstrzymany, na przykład w momencie, kiedy wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia brakujących informacji lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień.

"Złożenie wniosku o utrzymanie taryf zbiegło się w Warszawie z uchwaleniem przez Radę Miasta st. Warszawy nowego planu inwestycyjnego na lata 2021-2028. W ciągu 8 lat wodociągowcy planują zainwestować 4,7 mld zł w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury, z czego co najmniej 11,2% wartości inwestycji stanowią środki unijne" - czytamy w komunikacie prasowym spółki.

- Spółka pozostaje także w dalszym ciągu efektywnym beneficjentem bezzwrotnych dotacji unijnych, co dodatkowo wspiera realizację kolejnych programów inwestycyjnych i miało znaczenie dla złożonego wniosku o utrzymanie taryfy - powiedziała cytowana w komunikacie prezes spółki Renata Tomusiak.

Kilometry wodociągów i kanalizacji, nowe ujęcie wody na Wiśle

MPWiK wylicza, że wśród 2025 zadań przewidzianych do realizacji znalazły się: modernizacja oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (łącznie ponad 1400 km), budowa nowego ujęcia infiltracyjnego na Wiśle (do 2028 roku) czy modernizacja Zakładu Północnego w Wieliszewie, który dostarcza wodę do około 30 procent mieszkańców stolicy.