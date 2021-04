"Mimo większej liczby podatników, do budżetu miasta wpłynęło mniej pieniędzy"

Do budżetu miasta w ubiegłym roku wpłynęło o 168 milionów złotych mniej niż w 2019 roku - wylicza ratusz. I zachęca do rozliczania podatku PIT w Warszawie. Przypomina, że by to zrobić, nie trzeba być zameldowanym w stolicy.

Jak wskazuje ratusz, 2020 rok był trudnym okresem dla finansów miasta. Na skutek pandemii gospodarka wyhamowała, dochody Warszawy wciąż spadały, a wydatki rosły. "Do tego w wyniku działań rządu do budżetu miasta wpłynęło o ponad miliard mniej" - twierdzą stołeczni urzędnicy.

Przypominają, że w 2019 roku podatki w Warszawie zapłaciło 1,430 mln osób, czyli o 51 tysięcy więcej niż we wcześniejszym roku (dane za 2020 r. będą znane jesienią, po zakończeniu tegorocznej akcji PIT - przyp. ratusz). To największy roczny przyrost nowych podatników. Zaznaczają też, że mimo większej liczby podatników, do budżetu miasta wpłynęło jednak mniej pieniędzy.

168 milionów mniej wpływów

"Od każdego podatnika trafiło do Warszawy średnio po ok. 4,3 tys. zł, czyli o 285 zł mniej niż w 2019 r. Łącznie było to 6,1 mld zł, czyli o 168 mln zł mniej niż w 2019 r." - wylicza urząd miasta.

Co wpłynęło na straty? Jak przyznają urzędnicy, zmniejszyły się m.in. wpływy miasta ze sprzedaży biletów Warszawskiego Transportu Publicznego (o 36,4 proc.), opłat parkingowych (39,3 proc.), podatku od czynności cywilnoprawnych (4,6 proc.) oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (4,8 proc.).

"Na same działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19 wydaliśmy 144,9 mln zł" - wyliczają dalej.

Oprócz tego, władze stolicy obniżyły przedsiębiorcom stawki za dzierżawę i wynajem miejskich nieruchomości. "To przełożyło się na wpływy w budżecie – dochody z najmu nieruchomości były niższe o 24,9 proc., z najmu lokali użytkowych o 25,2 proc., a z dzierżawy gruntów o 14,3 proc. w stosunku do wielkości planowanych przed pandemią" - przedstawia ratusz.

Winę za dodatkowe straty widzi także w ograniczeniach wpływów samorządów. "Wdrożone w 2019 r. zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (obniżenie stawki do 17 proc., podwyższenie kosztów uzyskania przychodu i zwolnienie z podatku osób w wieku poniżej 26 lat) zmniejszyły roczne dochody Warszawy o 684 mln zł" - wskazują urzędnicy.

"Natomiast od 2021 r. podwyższenie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodu umożliwiającego podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą skorzystanie z uproszczonej zryczałtowanej formy opodatkowania spowoduje kolejne obniżenie dochodów z tego tytułu o blisko 200 mln zł rocznie. Z kolei przekształcenie użytkowania wieczystego i uwłaszczenie właścicieli na gruntach przeznaczonych na cele mieszkaniowe – o 330 mln zł" - wymienia dalej ratusz.

Ocenia też, że potencjał stolicy znacznie ogranicza wciąż tzw. janosikowe. "W wyniku jego wadliwej konstrukcji, pomimo znacznego ubytku dochodów w latach 2020-2021, Warszawa ma wpłacić w tym roku do budżetu centralnego aż 1,294 mld zł, tj. o 85,4 mln zł więcej niż w 2020 r." - wylicza.

Trzaskowski: rozliczajcie swój PIT w Warszawie

Ratusz zachęca, by rozliczać podatek PIT w Warszawie. - Dzięki temu, że będziemy płacić podatki w Warszawie, nasze miasto może się dalej rozwijać i zapewniać warszawiakom bezpieczeństwo oraz komfort życia. Rozliczajcie swój PIT w Warszawie - mówi cytowany w komunikacie Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Aby rozliczyć się w stolicy, nie trzeba być zameldowanym - wystarczy tutaj mieszkać i w swoim zeznaniu podatkowym wpisać warszawski adres. Dla celów podatkowych liczy się miejsce zamieszkania. Nie trzeba zmieniać miejsca zameldowania.

"Większość rocznego budżetu miasta (ponad 20 mld zł) jest przeznaczana na edukację, rozwój i unowocześnianie transportu miejskiego oraz ochronę zdrowia i politykę społeczną" - wylicza ratusz.

I wymienia, że dzięki wpływom w 2019 roku udało się zrealizować sześć nowych stacji drugiej linii metra. "W najbliższych dwóch latach oddamy do dyspozycji mieszkańców kolejnych pięć stacji. Trwa także proces realizacji trzech ostatnich stacji M2 na Bemowie wraz z STP Karolin. W 2021 roku na ulicę Warszawy wyjedzie 376 autobusów zero- i niskoemisyjnych oraz pierwsze ze 123 nowych tramwajów niskopodłogowych" - przypominają urzędnicy.

Oprócz tego, władze miasta chwalą się, że realizują jeden z największych w Europie programów bezpłatnej opieki żłobkowej (ok. 15 tys. miejsc). "W ostatnim roku udostępniliśmy ponad 1,6 tys. nowych miejsc w żłobkach, otworzyliśmy 15 nowych przedszkoli oraz 8 szkół podstawowych. Większa dostępność miejsc opieki nad dziećmi jest możliwa dzięki wpływom z podatków rozliczonych w Warszawie. Prowadzimy również bezpłatne programy szczepień przeciwko HPV dla 12-letnich dziewczynek i chłopców oraz grypie dla seniorów, kobiet w ciąży oraz dzieci od 6. do 60. m-ca życia. Dofinansowujemy także program in vitro, dzięki któremu urodziło się ponad 1000 dzieci" - wskazują.

Jak rozliczyć PIT w Warszawie

Podobnie jak w zeszłym roku, urząd skarbowy automatycznie przygotował i udostępnił roczne zeznanie podatkowe na podstawie danych, które posiada. Można je znaleźć na portalu podatkowym. Podatnik może wybrać czy chce skorzystać z "Twojego e-PIT-a" sporządzonego przez administrację skarbową, czy też samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe. Ma na to czas do 30 kwietnia 2021 roku.

Co jeśli chcemy rozliczyć się w Warszawie? W przypadku korzystania z usługi "Twój e-PIT", należy sprawdzić czy w rubryce "adres" widnieje adres zamieszkania w Warszawie i ewentualnie dokonać korekty. Chodzi tu nie o meldunek z dowodu osobistego, a o faktyczne miejsce zamieszkania. W przypadku wypełniania deklaracji podatkowej w formie papierowej, analogicznie - tę samą informację należy wpisać na pierwszej stronie w części B.

