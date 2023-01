Radni PiS chcą nadzwyczajnej sesji w sprawie polityki transportowej miasta

Radny Klimiuk: konsultacje są fikcją

Dalej wymieniał o jakie zmiany chodzi: - Po pierwsze chcemy wprowadzić wymóg reprezentatywności - tak żeby w konsultacjach mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani. Po drugie żądamy aby projektodawca przedstawiał skutki finansowe, bo tego często brakuje. Po trzecie wprowadzamy możliwość wnioskowania przez 1/4 rady (dzielnicy i Warszawy) o to żeby prowadzić konsultacje, czy to na terenie Warszawy, czy na terenie dzielnicy - przekazał. Zaznaczył, że dzisiaj taką możliwość ma cała rada, także mniejszym ugrupowaniom jest ciężko te konsultacje wprowadzić. Czwartym punktem jest to, żeby raport z konsultacji, do którego teraz bardzo ciężko dotrzeć mieszkańcom, był przedstawiany na radzie, która go będzie opiniowała. - To pozwoli na to żeby konsultacje nie były fikcją, ale żeby każdy zainteresowany mógł zabrać głos - powiedział Klimiuk.