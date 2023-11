Jadłodajnie, noclegownie i autobus. Pomoc dla osób w kryzysie bezdomności

Sezon jesienno-zimowy to najtrudniejszy czas dla osób w kryzysie bezdomności. Urząd miasta przypomina, że w Warszawie działają cztery noclegownie i sześć jadłodajni. Jak co roku uruchomiony zostanie także Mobilny Punkt Poradnictwa, czyli autobus, którym potrzebujący mogą przemieszczać się pomiędzy punktami pomocy.

Ratusz zapewnił, że osoby w kryzysie bezdomności mogą przez cały rok liczyć na pomoc Warszawy i organizacji pozarządowych działających w mieście. "W okresie jesienno-zimowym podejmowane są dodatkowe działania, tak, by wsparcie dotarło do wszystkich potrzebujących - zadeklarowało miasto.

Apel o zwracanie uwagi na osoby potrzebujące pomocy

Straż miejska zaapelowała do wszystkich warszawiaków o zwracanie uwagi na osoby potrzebujące pomocy - szczególnie w pustostanach czy na ogródkach działkowych. Zapewniła, że reaguje na wszystkie takie zgłoszenia i dostarcza we wskazane miejsca gorące posiłki oraz pomoc medyczną.

Noclegownie, punkt pomocy medycznej i pralnia

Punkt Pomocy Medycznej przy ul. Wolskiej 172 na zlecenie miasta prowadzi Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją. Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 15.00. Oferuje pomoc lekarzy różnych specjalizacji, pomoc psychologa, zabiegi stomatologiczne, zabiegi pielęgniarskie, diagnostykę i badania laboratoryjne oraz możliwość konsultacji z pracownikiem socjalnym.

Mobilny Punkt Poradnictwa

Wszystkie dzielnice Warszawy obejmuje swoim zasięgiem również streetworking prowadzony na zlecenie miasta. Streetworkerzy oferują pomoc osobom w kryzysie bezdomności przebywającym na klatkach schodowych, w piwnicach oraz w parkach. Motywują je do zmian w życiu, zachęcają do skorzystania z noclegowni, jadłodajni, łaźni, a także asystują im w drodze do urzędu, szpitala, schroniska. Podejmują działania we współpracy ze strażą miejską.