Jadł w czasie jazdy, przytrzasnął drzwiami pasażerkę i ruszył. Ona nie żyje, on stanie przed sądem

W najbliższy weekend kolejarze zapowiadają zmiany w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich. To w związku z budową nowego tunelu pod torami kolejowymi w Sulejówku Miłośnie oraz pracami na stacji Warszawa Zachodnia i na linii otwockiej - pomiędzy stacjami Warszawa Wschodnia i Warszawa Wawer. Pierwsze zmiany podróżni odczują już w piątek wieczorem. Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała z kolei, że od piątku do odwołania wszystkie pociągi w relacji z i do przystanku Milanówek Grudów zostają skrócone do stacji Podkowa Leśna Główna.