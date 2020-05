Syn znanego adwokata znów zatrzymany. Znów za podpalenia samochodów

Kilkanaście podpaleń

Ponadto po zakończeniu poprzednich spraw śródmiejska prokuratura wróciła do wszystkich niewykrytych do tej pory przypadków podpaleń w centrum stolicy. Przeanalizowała zebrane dowody i uznała, że są wystarczające, by kilka umorzonych wcześniej postępowań podjąć na nowo i przekazać sądowi w jednym akcie oskarżenia. T. pod koniec 2017 roku został ponownie skazany za podpalenie 11 samochodów. Łącznie za wszystkie swoje podpalenia przesiedział z krótkimi przerwami siedem lat. Wyszedł pod koniec października 2018 roku. Wolnością cieszył się wówczas jeden dzień. Został zatrzymany za podpalenie aut na Gocławiu.