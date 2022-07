Iron Maiden na Stadionie Narodowym. Jak dojechać, jak wrócić, gdzie zostawić auto

W niedzielę 24 lipca na Stadionie Narodowym zagra zespół Iron Maiden. Warszawa jest jedynym przystankiem na światowej trasie "Legacy Of The Beast". W związku z wydarzeniem wjazd na Saską Kępę będzie ograniczony. Na koncert najwygodniej będzie dojechać transportem publicznym.

Supportować Iron Maiden będą zespoły Lord of the Lost (18.30) i Within Temptation (19.30). Gwiazda wieczoru ma rozpocząć o 20.50 i grać przez dwie godziny.