Inwestycje rowerowe w 2021 roku. Gdzie powstaną nowe ścieżki?

Śródmieście, Bielany, Praga Południe, Ursynów - to tylko niektóre lokalizacje, gdzie urzędnicy zaplanowali uzupełnienie sieci dróg rowerowych w 2021 roku. Sporo planowanych inwestycji to pomysły z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego.

Lista, którą Zarząd Dróg Miejskich przekazał tvnwarszawa.pl, obejmuje łącznie 22 inwestycje rowerowe. Wśród nich znalazły się nie tylko nowe drogi, ale również pasy rowerowe, przejazdy oraz remonty zniszczonej wysłużonej infrastruktury. - Te inwestycje jesteśmy gotowi wykonać do końca 2021 roku. Zwykle wymagają przetargu i potem robót. W niektórych przypadkach jeszcze wcześniej zatwierdzenia projektu, a potem przetargu i robót. W przeważającej większości są to projekty z budżetu obywatelskiego, a więc mają zapewnione finansowanie - przekazał Jakub Dybalski z ZDM.

Planowane inwestycje rowerowe w 2021 roku tvnwarszawa.pl

Śródmieście bardziej przyjazne rowerzystom

Spora część z zaplanowanych do realizacji inwestycji rowerowych powstanie w Śródmieściu. Ma to związek z zapowiadaną od wielu miesięcy budową Nowego Centrum Warszawy.

Przejazdy rowerowe przy przejściach dla pieszych w obrębie ronda Dmowskiego. W grudniu ZDM poinformował, że zatwierdzony został projekt czterech przejść na wysokości ulic: Widok, Poznańskiej, Nowogrodzkiej i Parkingowej. Zamiar wytyczenia zebr na skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich z rondem Dmowskiego pojawił się już sześć lat temu. Urzędnicy stwierdzili w pewnym momencie, że jest to niemożliwe, ale w 2018 roku pomysł powrócił. Od tamtej pory inwestycja łapie kolejne opóźnienia.

Plac Pięciu Rogów to miejsce, gdzie zbiegają się ulice: Chmielna, Bracka, Krucza, Zgoda i Szpitala. Jak zaplanował ratusz, latem przyszłego roku nie będzie tu ruchu samochodowego (poza nielicznymi wyjątkami). Nie będzie też podziału na jezdnię i chodnik. Powstanie jednolita strefa piesza z dopuszczonym ruchem rowerów. 7 grudnia miasto podpisało umowę na realizacje prac.

Wizualizacje placu Pięciu Rogów po przebudowie ZDM

Kolejna inwestycja to droga rowerowa w ciągu Marszałkowskiej od Świętokrzyskiej do ronda Dmowskiego, której przebieg wytyczony został po zachodniej stronie Marszałkowskiej, przy placu Defilad. Docelowo ma spiąć trasy rowerowe z północy na południe Warszawy. Przejazd przez Aleje Jerozolimskie ma powstać w ramach budowy naziemnych przejść dla pieszych w tej części miasta. Droga rowerowa będzie łączyła się tu z istniejącym kontrapasem na Poznańskiej, skąd dalej, przez Nowogrodzką będzie można wrócić na Marszałkowską. Inwestycja jest realizacją projektu z budżetu obywatelskiego "Marszałkowską na rowerze". W grudniu ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy. Prace mają być realizowane w pierwszej połowie przyszłego roku.

Droga rowerowa w ciągu Marszałkowskiej od Świętokrzyskiej do Królewskiej (strona wschodnia) powstanie w ramach ogólnomiejskiego projektu budżetu obywatelskiego "Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe" powstanie około 300-metrowy odcinek drogi rowerowej po wschodniej stronie Marszałkowskiej pomiędzy Świętokrzyską a Królewską.

ZDM uzgadnia projekt organizacji ruchu dla pasów rowerowych na Nowym Świecie, rondzie de Gaulle’a i placu Trzech Krzyży na odcinku pomiędzy Smolną a Alejami Ujazdowskimi. Planowana trasa od północy łączyłaby się z odcinkiem ulicy Nowy Świat, na której obowiązuje ograniczenie ruchu samochodów prywatnych, a od południa z istniejącą drogą dla rowerów w Alejach Ujazdowskich.

Gęstsza sieć na Bielanach

W 2021 roku miasto planuje wzmocnić sieć dróg rowerowych na Bielanach. ZDM dysponuje kilkoma gotowymi projektami. W przypadku niektórych inwestycji – projekt jest w fazie przygotowania.

Drogowcy zapewniają, że gotowy jest projekt drogi rowerowej w ciągu Marymonckiej na odcinku od Podleśnej do Smoleńskiego, a także ten dotyczący około 300-metrowej drogi w ciągu Wólczyńskiej od Reymonta do Andersena.

ZDM czeka na projekt wyznaczenia ciągu pieszo-rowerowego po północno-wschodniej stronie Conrada, w ramach projektu BO: "Uzupełnienie siec dróg rowerowych na Chomiczówce". Z kolei projekt "Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Wrzecionie i Młocinach" zakłada m.in. budowę drogi rowerowej po północnej stronie Kasprowicza na odcinku od Nocznickiego do Przy Agorze.

Remont jednej z najstarszych dróg rowerowych w stolicy

Kolejne planowane inwestycje są rozsiane po całym mieście. Nowe drogi rowerowe mają powstać m.in. na Pradze Południe, Ursynowie, Mokotowie czy Białołęce. Jak zaznacza ZDM w 2021 roku remonty przejdą fragmenty istniejącej sieci rowerowej.

W przygotowaniu jest projekt drogi rowerowej w ciągu ulicy Grenadierów, która połączy ścieżki w ciągu alei Stanów Zjednoczonych i ulicy Ostrobramskiej. ZDM zlecił też przygotowanie projektu drogi rowerowej wzdłuż alei Jana Pawła II na odcinku od Stawki do Słonimskiego.

Na Targówku uzgadniany jest projekt organizacji ruchu dla drogi rowerowej na św. Wincentego od ronda Żaba do Kołowej. A na Ursynowie planowana jest droga rowerowa w ciągu ulicy Stryjeńskich na odcinku od Wąwozowej do Przy Bażantarni. Projekt jest w przygotowaniu.

Spoza Budżetu Obywatelskiego pochodzi pomysł przebudowy jednej z najstarszych dróg rowerowych w Warszawie - w ciągu ul. Wąwozowej na odcinku od alei KEN do ul. Rosoła. Remont był już zapowiadany we wrześniu ubiegłego roku. ZDM zapewnia, że gotowy jest projekt budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Idzikowskiego na odcinku od Piaseczyńskiej do Sobieskiego.

Z kolei na Pradze Południe w ramach tzw. obwodnicy Gocławia, w ciągu ul. Abrahama powstaną pasy rowerowe. To tylko część zmian w organizacji ruchu, poprawiających bezpieczeństwo na ulicach okalających osiedle.

Niebezpieczne przejście przez "obwodnicę" Gocławia Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

Budżet Obywatelski na 2021 rok

Jak zaznaczył Jakub Dybalski, kolejne inwestycje pochodzą z ostatniej edycji Budżetu Obywatelskiego.

To między innymi budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Świderskiej (po jej zachodniej stronie) od mostu Północnego do ulicy Pojarów. A także droga, która ma powstać również w ciągu ulicy Głębockiej na odcinku od ronda Trasy Toruńskiej do centrum handlowego Targówek. W ramach tego samego projektu wybudowana zostanie droga rowerowa po wschodniej stronie Marszałkowskiej od Świętokrzyskiej do Królewskiej.

W ramach projektu "Asfaltowe drogi dla rowerów" w kilku lokalizacjach istniejące ścieżki rowerowe zyskają nową, bardziej komfortową dla jazdy nawierzchnię. To najpopularniejszy wśród mieszkańców Warszawy projekt, który będzie realizowany przez ZDM. Zagłosowało na niego ponad 31 tysięcy osób. Remonty zaplanowano na:

Grójeckiej na odcinku od Opaczewskiej do Korotyńskiego, Racławickiej – od Żwirki i Wigury do Balonowej, Wybrzeżu Szczecińskim – od mostu średnicowego do Portu Praskiego i Broniewskiego – od Elbląskiej do Krasińskiego.

Autor:dg/ran

Źródło: tvnwarszawa.pl