Inwestor chciał zabudować działkę w Parku Praskim. Zwrot akcji

"By nie dopuścić do degradacji"

"By nie dopuścić do degradacji tego obszaru, prezydent Warszawy skorzystał z przysługującego mu prawa pierwokupu i nabył prawa do jedynego fragmentu parku, którym nie zarządzał stołeczny samorząd" - informuje w komunikacie prasowym Monika Beuth-Lutyk, rzeczniczka stołecznego ratusza.

Urzędnicy zapewniają, że wykup nie tylko zabezpieczył przyszłość parku. Ale, dzięki nabyciu praw do terenu, "Warszawa będzie mogła w sposób spójny dbać o całą przestrzeń parku, co przełoży się na poprawę wyglądu tego miejsca i lepsze dostosowanie go do potrzeb i oczekiwań mieszkańców". Jednostką odpowiedzialną za dbanie o całość Parku Praskiego, w tym jego dodatkową powierzchnią, pozostaje Zarząd Zieleni.