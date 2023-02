Agresywny mężczyzna "boleśnie" ugryzł strażnika w łydkę 

- W trakcie interwencji do strażników podszedł nietrzeźwy mężczyzna, który zachowywał się agresywnie i wulgarnie zaczął obrażać funkcjonariuszy. Jego agresja wzmogła się, gdy strażnicy poprosili go o dokumenty - zrelacjonowały przebieg wydarzeń służby prasowe straży miejskiej. Dodając, że patrol ostrzegł mężczyznę o możliwości zastosowania środków przymusu bezpośredniego, ale nie zrobiło to na nim wrażenia – nadal był wulgarny i wymachiwał rękami.